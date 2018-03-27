Он расправляется с беззащитными жертвами на Ясамальском кладбище

Как сообщает Minval.az, в социальных сетях появилась тревожная информация о маньяке-зоофиле, который ловит бездомных животных, тащит их на кладбище, затем насилует и отрезает им голову. В последний раз маньяк был замечен в районе ресторана «Кактус» (Ясамальский район).

«На вид ему лет 20. Зовут Мухтар. Больной на голову несчастный парень лет. Ловит щенков и кошек. Везёт на кладбище. Насилует. Потом душит и режет им головы. У него в кармане при себе всегда резак. Опросили соседей и детей вчера. Записи имеются. Нужно принять меры», — заявила зоозащитница Афаг гурбанова.

Minval.az