Турецкая армия и повстанческая группировка «Сирийская свободная армия» очистили от террористов PYD/YPG сирийский район Тель-Рифат.

Как сообщает АПА со ссылкой на газету «Hürriyyet», об этом заявили в местных источниках Тель-Рифата.

Сообщается, что район и сам город Тель-Рифат в настоящее время находятся под полным контролем турецкой армии и Сирийской свободной армии.

Напомним, что сегодня турецкая армия совместно с Сирийской свободной армией начали операцию по освобождению сирийского района Тель-Рифат от террористов PYD/YPG, являющихся сирийским крылом PKK.

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