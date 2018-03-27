Заверениям российских чиновников о том, что они не станут продавать Азербайджану оружие в прежних масштабах, можно будет поверить только в случае, если будет решение правительства. Об этом, как передает Minval.az, в беседе с армянскими СМИ заявил руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян, комментируя заявление проармянского российского депутата Константина Затулина по поводу продаж российского оружия Азербайджану.

По словам Степана Григоряна, наступает опасный период в Карабахском урегулировании. Он считает, что «российские официальные лица пытаются просто запутать армянское общество и начать процесс отчуждения Карабаха».

Напомним, что председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев также заявлял, что после Апрельской войны Россия сделала выводы и продает оружие Азербайджану не в тех масштабах.

Теперь то же самое говорит зампредседателя комитета госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Константиг Затулин. «И Затулин, и Косачев – люди системные, за ними власть, и то, что они говорят, серьезно», считает Степан Григорян.

По мнению армянского политолога, эти заявления делаются не случайно – Россия планирует сдать Карабах. «Я вижу эти планы и в политике Азербайджана, который готовится к войне. Я ждал шагов России по этому вопросу после перевыборов Путина. И Россия не заставила себя ждать. Эти визиты преследуют цель дезориентировать общество, снизить бдительность», сказал он.

Григорян считает, что Россия стремительно изолируется. Россия стала суперврагом Запада. Для Москвы сейчас крайне важна Турция, и Россия, по его мнению, готова отдать Эрдогану то, что он пожелает. А Турция хочет, чтобы Россия не мешала ей подавлять курдов в Сирии, и второе – Карабахский вопрос.

«И здесь действительно близится серьезнейший момент. Они планируют вынудить Армению сдать Карабах. Россия отправляет к нам одного за другим своих депутатов, чтобы подавить нашу бдительность и сделать вид, что настроена позитивно в отношении Армении. Они говорят – мы сделали выводы, мы не продаем оружие Азербайджану. Но это смешно, потому что они уже продали все, что можно. Россия уже изменила баланс в пользу Азербайджана. И во-вторых, где решение правительства России о том, что они больше не будут продавать оружие? А значит, это просто слова», считает политолог.

По словам Григоряна, Россия знает о негативном отношении армянского общества к ее политике. Доверие к России за последние пять лет снижается, и об этом говорят опросы.

«Им нужно повысить градус доверия, чтобы завтра, когда начнется процесс сдачи, они могли надавить не только на власти Армении, но и дезориентировать общество», добавил Григорян.

Minval.az