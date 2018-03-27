Во Франции продолжается расследование по делу бывшего президента страны Николя Саркози, подозреваемого во взятках. По версии обвинения, в 2006 году он получил от представителей ливийского лидера Муаммара Каддафи 50 миллионов евро на предвыборную кампанию. В интервью РИА Новости сторонники сына Каддафи Саифа аль-Ислама рассказали, как заключалась тайная сделка, при помощи которой лидер Ливийской Джамахирии рассчитывал прорвать экономическую блокаду вокруг страны.

После задержания Николя Саркози на 48 часов по делу о нелегальном финансировании предвыборной кампании Саиф аль-Ислам Каддафи, скрывающийся в Ливии, заявил, что располагает документальными подтверждениями этой сделки. Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь каддафистов Франк Пуччарелли, речь идет об аудио- и видеозаписях осени 2006 года, когда представители Саркози прибыли в Триполи для предварительных переговоров. Записи были тайно сделаны ливийскими спецслужбами.

«Саркози не рассказывает об этом правду. Обычно он утверждает, что Каддафи сам искал сближения с ним. На деле все было наоборот. Это он, Саркози, нуждался в финансовом партнере — ведь планировал избираться в президенты. А ливийское государство славилось своей щедростью», — говорит Пуччарелли. По его словам, Каддафи охотно включился в игру, но потребовал снятия санкций. Лидер джамахирии настаивал на отзыве ордера Интерпола на арест своего приближенного и родственника Абдаллы Сенусси и прекращении экономических ограничений против государства в целом.

Саркози согласился со всеми условиями. Первые годы его правления действительно ознаменовались сближением Франции и Ливии. Каддафи дважды посетил Париж, ему позволили разбить бедуинскую палатку около Версаля. Все изменилось в 2011 году. В ответ на подавление массовых волнений в Ливии Франция выступила за военное вмешательство НАТО. Париж включился в интервенцию активнее прочих, и это стоило Каддафи жизни. Повстанцы расправились с бывшим диктатором после того, как в его бронированный кортеж попала французская ракета.

«Я убежден, что Саркози выполнял план, разработанный американцами, — говорит Пуччарелли. — Они собирались перестроить Большой Ближний Восток. Под удар попали светские режимы — Египет, Тунис и Ливия. Эти государства раздражали США, потому что располагали потенциалом роста. Саркози принял участие в американской игре. Это неудивительно, ведь он же вернул Францию в военное командование блока НАТО».

Однако результат войны против Ливии устроил не всех в Европе. Дестабилизация североафриканской страны открыла дорогу миграции с Черного континента. С 2007 года больше двух миллионов африканцев осели в странах Евросоюза, зачастую — на нелегальном положении. При Каддафи это было бы невозможно: ливийские власти делали все от них зависевшее, чтобы сдержать поток переселенцев.

Сторонники Каддафи считают: Саркози заслуживает суда за то, что из-за него в Ливии погибли люди. «Он финансировал исламистские и джихадистские группировки, участвовавшие в восстании. Эти формирования действуют по сей день. На них ответственность за преследование тысяч бывших чиновников режима Каддафи, за убийство десятков тысяч человек, за пытки», — говорит Пуччарелли.

И предупреждает: исламисты, в том числе умеренные, поддержанные Западом, и радикалы достигли взаимопонимания, что очень опасно. «Сторонники ИГ* присутствуют в Ливии именно в зонах, контролируемых (местным) ополчением, которое в 2011 году финансировалось Саркози», — заключает каддафист.

Николя Саркози отрицает все обвинения. Он ссылается на то, что свидетельские показания против него дают родственники и приближенные Каддафи, а у них есть основания для мести. Бывший глава государства напоминает, как много он сделал для смены власти в Ливии. По его мнению, это доказывает: о взятке со стороны Каддафи не могло быть и речи.

Другой аргумент Саркози — отсутствие прямого финансового перевода. Деньги, возможно, поступившие от Каддафи, так и не были отслежены полицией. Саркози ссылается на отсутствие реакции самого диктатора. В 2011 году, во время бомбардировок, тот предпочел обойти молчанием тему, бросавшую тень на агрессора.

Многих эти доводы не убеждают. Допрошенный по ливийскому делу миллиардер Зияд Такиеддин сообщил, что лично перевез от Каддафи к Саркози пять миллионов евро — наличными в чемодане. Значит, часть взятки могла быть передана купюрами, чтобы не привлекать внимание финансовой полиции.

В разговоре с РИА Новости член бюро партии «Республиканцы» в Москве (к ней принадлежит сам Саркози) Кантан Вэркруисс предложил не спешить с выводами. «Думаю, президент не должен быть выше закона, но и ниже его тоже. В отношении Саркози нарушаются важные принципы права: тайна следствия, презумпция невиновности. К настоящему времени его еще ни разу ни по одному из дел не осудили, и потому давайте подождем, что скажет суд», — отметил он.

По мнению эксперта по Ливии Али Шандаба, за комментарием к которому обратился Sputnik Arabic, «сторонники покойного Муаммара Каддафи, его бывшие единомышленники радуются новостям из Франции». Востоковед считает: «Каддафи поддержал Саркози на выборах, чтобы повлиять на политику ЕС и всего мира. Саркози сначала отрицал, что получал финансовую поддержку от Ливии, но имеется много доказательств обратного».

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