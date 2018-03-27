Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России в среду, 28 марта, в связи с гибелью людей при пожаре в ТЦ в Кемерове. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Minval.az
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России в среду, 28 марта, в связи с гибелью людей при пожаре в ТЦ в Кемерове. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Minval.az
Дата: 2018/03/27 14:22
Раздел: Бывший СССР
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