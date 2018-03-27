Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство РФ получили 63 человека. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведению, гражданство России получили десять уроженцев Узбекистана, семь — Украины, по шесть уроженцев Армении и Таджикистана, по пять уроженцев Афганистана, Белоруссии, Азербайджана, Молдавии; трое представителей Вьетнама, двое — Казахстана. Кроме того, российское гражданство получили уроженцы Израиля, Китая, Сербии, Ливана и Киргизии.

Они становятся гражданами в тот день, когда приносят присягу. Исключение есть для несовершеннолетних — они получают гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.

Minval.az