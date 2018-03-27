В Одессе задержаны участники этнической преступной группировки, у которых изъято похищенное в воинских частях оружие и боеприпасы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 22 марта в одну из городских больниц поступил молодой мужчина с огнестрельным ранением бедра. Медики сообщили в полицию о том, что потерпевший отказывался сообщить об обстоятельствах получения ранения, хотел быстрее получить медпомощь и уйти.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, полицейским потерпевший заявил, что получил ранение из-за неосторожности при обращении с травматическим оружием.

«Эту версию нам активно подтвердила его «группа поддержки» из 11 человек. Однако сомнения вызывали, в том числе, характер ранения. Поэтому оперативники доставили всю компанию в отдел полиции, где ребятам пришлось рассказать об инциденте, случившемся в одном из известных ресторанов», — сообщил Головин.

Установлено, что вторая сторона конфликта — члены этнической преступной группировки — все ранее судимы в Азербайджане. Как отметил Головин, в дальнейшем при проведении оперативно-следственных мероприятий вчера, 26 марта, у подозреваемых было обнаружено и изъято огнестрельное оружие (в частности, пистолеты), боеприпасы, ранее похищенные из воинских частей, а также две престижные иномарки, одна из которых на российской регистрации. В настоящее время проводятся соответствующие неотложные мероприятия. По предварительным данным, задержаны трое подозреваемых.

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