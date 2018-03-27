Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у участников митинга на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает РИА Новости.

Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили собравшимся разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительными возгласами. После чего Цивилев обратился к собравшимся.

«Я хотел бы попросить у вас прощения», — сказал он и неожиданно для всех опустился на колени, отметив, что издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения.

На площади в настоящее время остаются еще несколько сотен человек.

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