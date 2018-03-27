Бывший посол Азербайджана в Турции Фаиг Багиров назначен на новую должность.

Как передает Modern.az, бывший посол стал начальником Консульского управления в Министерстве иностранных дел.

Фаиг Багиров подтвердил эту информацию: «Эта информация верная. В настоящее время я работаю начальником Консульского управления МИД. Стараюсь оправдать оказанное мне доверие».

Отметим, что Фаиг Багиров в 2010 году был назначен чрезвычайным и полномочном послом Азербайджана в Турции. В 2017 году он был отозван распоряжением президента Ильхама Алиева.

Ранее он был чрезвычайным и полномочном послом Азербайджана в Египте и постоянным наблюдателем при Лиге арабских государств.

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