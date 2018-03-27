Сотрудники торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово сбежали из здания после возникновения пожара, бросив там детей и родителей, в том числе запертыми в кинозалах. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании у президента России Владимира Путина.

«Основной состав персонала сбежал. Бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации — они все первые разбежались. Там нет практически потерь со стороны штата торгового центра», — сказал Бастрыкин.

Глава СК РФ заявил, что починкой пожарной сигнализации в сгоревшем в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» никто не занимался, она не работала с 19 марта.

Minval.az