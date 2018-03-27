84,1% респондентов опроса «ELS» сказали, что на президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля 2018 года, однозначно проголосуют за Ильхама Алиева.

В преддверии выборов президента Азербайджана Общественное объединение «Центр независимых исследований «ELS» в феврале-марте этого года провело опрос 1580 респондентов в 68 районах (исключая Нахчыванскую АР и оккупированные районы) страны для оценки общественно-политической и социально-экономической ситуации, избирательной активности, определения отношения населения к актуальным вопросам, информирует Тренд.

Minval.az