Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово рассказал о своих чувствах, возникших после сообщений о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Встречу 27 марта транслировал телеканал «Россия 24».

Заслушав доклады главы МЧС Владимира Пучкова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, президент заявил, что «хочется не плакать, а реветь».

«Первое чувство, когда говорят о количестве погибших детей, не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь здесь, уже другие чувства возникают, честно скажу», – сказал президент.

Minval.az