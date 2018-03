Ведущие американские СМИ, среди которых Washington Post, потрясены новой интерпретацией оперы великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун», которую в рамках гастролей в США представили всемирно известный исполнитель мугама, народный артист Алим Гасымов и его дочь, заслуженная артистка Фяргана Гасымова, сообщает Trend Life. Американские СМИ в восторженных тонах пишут о новом чуде – синтезе оперного, мугамного, балетного и танцевального искусства.

«Лейли и Меджнун» — первая азербайджанская национальная опера, написанная классиком азербайджанской музыкальной культуры Узеиром Гаджибейли в 1907 году. Эта опера является не только первой азербайджанской оперой, но и первой оперой всего мусульманского Востока. Впервые опера была поставлена 12 января 1908 года в Баку в помещении театра азербайджанского нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева. Это произведение считается жемчужиной азербайджанской культуры.

(Tryon Festival Theatre) города Урбана (штат Иллинойс), Harris Theater for Music and Dance (Harris Theater) города Чикаго (штат Иллинойс) и The John F. Kennedy Center for the Performing Arts (Kennedy Center Opera House) столицы США Вашигтона прошли при аншлаге, каждая сопровождалась яркими и продолжительными овациями зрителей.

Выступление артистов прошло в сопровождении всемирно известных коллективов — танцевального Mark Morris Dance Group под управлением хореографа Марка Морриса и музыкального ансамбля Silkroad Ensemble под управлением виолончелиста Йо-Йо Ма. В постановке были использованы мотивы произведений «Лейли и Меджнун» азербайджанских поэтов XII и XVI веков — Низами Гянджеви и Мухаммеда Физули. Произведения были исполнены на азербайджанском языке, к которым были представлены титры на английском. Аранжировка Алима Гасымова с Джонни Гандельсманом и Колин Якобсеном. Алим Гасымов исполнил партию Меджнуна, а Фяргана Гасымова — Лейли. В проекте приняли участие молодые исполнители мугама, лауреаты международных конкурсов Кямиля Набиева и Миралам Мираламов, музыканты – Рауф Исламов (кяманча) и Зеки Велиев (тар).

Американцы сравнивают это произведение с трагедией Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», но написанное ранее, с восточным колоритом, а «Лейли и Меджнун» источником вдохновения для многих представителей поэтической, литературной, музыкальной, театральной и кинематографической сферы. Подобно трагедии Шекспира, она рассказывает о любви юноши и девушки, которая ведет к безвременной смерти влюбленных. По словам режиссера-постановщика Марка Морриса, история Лейли и Меджнуна о чисто духовных связях, повествующей о бесконечности после смерти. Как известно, Марк Моррис заинтересовался оперой «Лейли и Меджнун» в 2007 году, когда впервые выступил с Алимом и Фярганой Гасымовыми и ансамблем «Шелковый путь» под руководством Йо-Йо Ма в новой сокращенной версии оперы в США, Европе и Азии. В 2016 году по инициативе прибывшего в Баку танцора в оперу были добавлены новые элементы мугама и хореографии.

Большую роль в проекте «Лейли и Меджнун» сыграл британский художник Ховард Ходжкин. Он занимался оформлением сцены, создал костюмы артистов и является одним из создателей новой постановки. Во время спектакля исполнители танцев выступали в красно-синих костюмах, вдохновленных цветами азербайджанского флага.

В проекте “Лейли и Меджнун” также участвовала известный музыковед, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, ныне педагог Университета Индиана Аида Гусейнова. Она участвовала в проекте как консультант и до представления оперы выступала с докладами на симпозиумах, посвященных произведению “Лейли и Меджнун”. По ее инициативе в буклеты также была включена картина “Мугамное трио” известного азербайджанского художника Санана Самедова.

Впервые спектакль был представлен в городах США в 2017 году.

Minval.az