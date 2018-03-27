В Азербайджане определены виды информации, запрещенной для распространения среди детей.

Как сообщает Report, к видам вредоносной для детей информации, перечисленной в статье 4 (Виды вредной для детей информации) поступившего в Милли Меджлис от президента Ильхама Алиева законопроекта “О защите детей от вредоносной информации”, относятся:

4.1.1. Информация, запрещенная к распространению среди детей в соответствии со статьей 4.2. настоящего Закона,

4.1.2. Информация, ограниченная для детей определенных возрастных групп в соответствии со статьей 4.3. настоящего Закона.

4.2. К запрещенной для детей информации относится:

4.2.1. информация, пропагандирующая насилие и жестокость,

4.2.2. информация, пропагандирующая противозаконные действия, в том числе призывающая к совершению преступлений;

4.2.3. информация, пропагандирующая действия, создающие потенциальную угрозу для жизни и безопасности детей,

4.2.4. информация, уничижающая институт семьи,

4.2.5. информация, содержащая нецензурные выражения,

4.2.6. порнографическая информация.

4.3. К информации, распространение которой запрещено среди детей определенных возрастных групп, относится:

4.3.1. информация, демонстрирующая насилие и жестокость,

4.3.2. информация небытовой лексики (жаргонная),

4.3.3. информация, вызывающая страх,

4.3.4. информация эротического содержания.

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