При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погиб 41 ребенок. Об этом говорится в списках погибших, которые вывесили в штабе, созданном родственниками погибших, передает «Интерфакс».

Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых 41 несовершеннолетний.

В Кемерове утром 27 марта начался стихийный митинг, на который пришли несколько тысяч человек. Они потребовали достоверной информации о погибших и о расследовании. Мэр города Илья Середюк предложил инициативной группе пройти с ним по моргам и независимо подсчитать количество жертв.

После проверки морга и хладокомбината инициативная группа подтвердила достоверность официальных данных о 64 погибших.

«Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», — сказал один из участников группы.

Еще один активист опроверг слухи в соцсетях о том, что тела прячут на местном хладокомбинате. «Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?», — сказал он.

Спасатели еще не нашли тела восьми из 64 погибших, заявил на митинге в городе первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.