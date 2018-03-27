15-летняя Рейхан Джамалова включена в рейтинг американского Forbes 30 самых перспективных бизнесменов и изобретателей в сфере промышленности производства и энергии моложе 30 лет.

Тем самым Р.Джамалова стала первым юным предпринимателем из Азербайджана, включенным в подобный список.

Как сообщал ранее Minval.az, Р.Джамалова стала одним из полуфиналистов и одним из самых молодых участников Глобального саммита предпринимательства (GES 2017), прошедшего в Индии 28-30 ноября.

Представленный ею стартап – это изобретение по переработке дождевой воды в электроэнергию, что может стать существенным альтернативным источником энергии для жителей экваториальной полосы с обильными муссонными дождями, уменьшив нагрузку на линии электропередачи.

Устройство привлекло внимание главы делегации США на саммите, советника Белого дома Иванки Трамп. В своей речи на открытии саммита она отметила достижение юной Рейхан из Азербайджана

Minval.az