Участники международной конференции «В преддверие 73-ей годовщины Победы в ВОВ. Борьба с героизацией фашизма. Тревожная тенденция или историческая «справедливость»?, прошедшей в Тбилиси, приняли резолюцию с осуждением героизации нацистского движения в Армении и других странах, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Участники конференции «В преддверие 73-ей годовщины Победы в ВОВ. Борьба с героизацией фашизма. Тревожная тенденция или историческая «справедливость» выражают глубокую озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма, в том числе путем сооружения памятников, мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма в Армении и других странах», — отмечается в тексте резолюции.

Кроме этого, участники конференции выразили глубокую озабоченность по поводу участившихся попыток и действий, направленных на осквернение или разрушение памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконную эксгумацию или перенос останков таких лиц. В этой связи участники конференции настоятельно призывают государства в полной мере соблюдать свои соответствующие обязательства, в частности по статье 34 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года.

Кроме этого, они призывают страны принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны.

Данная резолюция будет направлена в ООН, ЕС, другим международным организациям, президенту РФ, председателю правительства РФ, председателю Совета Федерации, председателю Госдумы РФ, секретарю Общественной палаты РФ.

При принятии резолюции участники конференции руководствовались Уставом ООН, Международным пактом о гражданских и политических правах, Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другими соответствующими документами по правам человека, Уставом Нюрнбергского трибунала и приговор Трибунала, который признал преступными, в частности, организацию СС и все ее составные части, включая «Ваффен СС», в лице официальных членов СС, причастных к совершению или знавших о совершении военных преступлений и преступлений против человечности, связанных со Второй мировой войной, а также на другие документы.

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