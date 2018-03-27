Несколько тысяч жителей Кемерова пришли во вторник утром к зданию областной администрации с требованиями рассказать им правду о пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня».

Как передает Интерфакс, вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вышел к жителям Кемерова, которые пришли во вторник утром к зданию администрации региона.

Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали. Многие принесли с собой фотографии детей.

Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Время от времени толпа начинает скандировать «Правду!» и «В отставку!».

Митингующие требуют отставки областного руководства и хотят, чтобы к ним вышел президент Владимир Путин, этим утром прибывший в Кемерово. Также звучат призывы отправить в отставку и самого президента.

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