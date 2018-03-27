Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора с главой иракского правительства Хайдером аль-Абади пообещал не начинать военные операции в Ираке без согласия Багдада.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается в заявлении пресс-службы аль-Абади.

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все необходимое, если Ирак не сможет самостоятельно очистить город Синджар от террористической РПК. Ранее Эрдоган также пригрозил внезапной военной операцией против города Синджар, если иракское правительство «не разгонит» отряды боевиков РПК.

Согласно заявлению, Йылдырым подтвердил «отсутствие договоренности между правительствами Ирака и Турции о проведении операций на территории Ирака против боевиков РПК». «Мы хотели сказать, что не будем проводить каких-либо операций без согласия иракского правительства, и мы не имели в виду, что договорились с ним», — приводятся в сообщении слова турецкого премьера.

Аль-Абади, в свою очередь, подчеркнул, что граница находится под контролем иракских сил, и Багдад выступает против любого перехода боевиков через нее в Турцию с территории Ирака.

Премьер Турции также поприветствовал победу Ирака над террористическими группировками и открытие аэропортов в Эрбиле и Сулейманийе на севере страны, а также добавил, что Турция утвердила решение о возобновлении авиасообщения с Иракским Курдистаном.

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