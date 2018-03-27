Имеет ли карабахский конфликт дипломатическое решение? «Да», — говорят в один голос все, кто, так или иначе, соприкасается с попытками разблокирования конфликта.

С тех пор, как в апреле 2016 года Москва волевым образом остановила наступление азербайджанской армии, тезис о невозможности силового решения превратился в клише, без озвучки которого не обходится ни одна миротворческая посиделка. Щеголяют им не только сопредседатели Минской группы ОБСЕ, но и западные дипломаты, исподтишка стимулирующие армянский шовинизм и его уродливый клон – карабахский сепаратизм. Не отстают от них и отдельные российские политики.

Набивший оскомину тезис ласкает слух агрессору, который после досточтимого апреля никак не отделается от комплекса неуверенности. Понимающие тонкости момента лоббисты Еревана потому его нещадно эксплуатируют, чтобы выбить страх из тщедушного союзника. Но нельзя не заметить, как авантюристы высокого пошиба вроде Константина Затулина научились делать капитал на высокопарных заверениях.

В Армении интенсивно раскручивается антироссийская истерия, пресса изощряется на нагнетании русофобских настроений. Болезненнее проблемы для российского истеблишмента не найти, потому зачастившие в Ереван эмиссары то и дело пытаются задобрить неблагодарных вассалов. С недавних пор палочкой-выручалочкой для парламентариев Москвы стали спекуляции вокруг темы закупок Азербайджаном российского оружия. Все чаще озвучивается мысль, будто, «Москва горько сожалеет о военно-технических договоренностях, заключенных с Баку».

Понятно, что в момент, когда в Ереване зашкаливает антироссийский настрой, остро востребован пряник. Отсюда и дежурные пассажи российских эмиссаров, которые не перестают «выражать озабоченность в связи с попытками нарушить сложившийся статус-кво в зоне карабахского конфликта».

Кстати вспомнить, что артикулирующие речевые стереотипы затулины и похожие на него проармянские лакеи представляют обстановку так, будто переговорный процесс забрел в тупик ввиду российских поставок Азербайджану. Если это и в самом-то деле так, то в чем же была причина безрезультатности политических усилий, предшествовавших апрелю 2016 года?

Компетентным людям в сфере военно-технических расчетов должно быть известно, что в ходе локальной войны азербайджанская армия воспользовалась не столько российским оружием, а сколько новейшими разработками, полученными из других стран. Собственно, они и предрешили исход победоносной кампании, приведшей к де-оккупации более 2 тысяч гектаров и стратегических высот.

Российская Федерация может и должна выполнять союзнические обязательства перед Арменией, однако это ничуть не стесняет Азербайджан, который волен приобретать новейшие вооружения у других партнеров за кровные. А свобода действий на оккупированных территориях – это то, в чем Азербайджану практически невозможно отказать. Апрельский прецедент есть, и пусть это будет напоминанием и предупреждением агрессору.

На данный момент Азербайджан как минимум в троекратном размере превосходит противника по стратегическим показателям, начиная от численности военнослужащих и кончая качеством имеющихся видов вооружений.

Представитель Совета Федерации по международным делам Константин Косачев тоже умудрился предстать в Ереване в лике извиняющегося, хотя ему, как человеку компетентному в области военно-технического сотрудничества, следовало быть более конкретным и принципиальным, коль речь шла о причинно-следственных мотивах проблемы Карабаха. Ситуация в зоне конфликта серьезная, но она может стать более сложной, если агрессор не угомонится.

Россия должна и обязана не только говорить, но и предпринимать действия по купированию очага риска в Южном Кавказе. И если кому-то кажется, что в апреле 2016 года «Азербайджан нашел не совсем подобающий способ апробации оружия», то тут имеет место грубая оплошность. Подрыв режима прекращения огня отвечает ожиданиям Еревана, и, увлекшись серийными провокациями, он наткнулся на поучительный урок. Способ приведения бесноватого соседа в чувство сработал по полной.

Россия, если верить словам эмиссаров, наезжающих в Ереван, готова поставить Армении самые современные виды вооружений, но может ли это стать решением проблемы без де-оккупации азербайджанских земель? Никак нет.

Если Ереван и дальше будет морочить головы обидами на Москву, капризами перед МГ ОБСЕ и сообществом, а лоббисты ублажать агрессора обещаниями новых преференций, то в самый раз забыть о мирном решении конфликта. Баку больше не даст установиться вакууму. Альтернатива есть, и ее ключ у пострадавшей от агрессии стороны. Правильно говорят, что сила не нуждается в оправдании.

Тофик Аббасов

Minval.az