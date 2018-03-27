Правительство Австралии приняло решение выслать двух российских дипломатов.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении премьер-министра страны Малколма Тернбулла и главы МИД Джули Бишоп.

«Австралия сохраняет приверженность совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности», — отмечается в документе. В нем также уточняется, что «два официальных представителя должны покинуть Австралию в течение ближайших семи дней».

Австралия ожидает, что Россия в ответ на высылку ее дипломатов предпримет аналогичные действия со своей стороны. Об этом сообщил Малколм Тернбулл.

«Мы тщательно взвесили наш ответ, который следует рассматривать в контексте решений о высылке российских дипломатов, принятых большим числом стран, — подчеркнул Тернбулл. — Мы ожидаем, что они (Россия) вышлют несколько наших дипломатов, они это сделают».

В свою очередь министр иностранных дел Джули Бишоп, отвечая на вопрос о возможном бойкоте австралийской национальной командой предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, сказала: «Австралия уже ввела односторонние санкции против России. Санкции, безусловно, работают наиболее эффективно, если их принимают коллективно, и мы продолжим консультации с Великобританией и другими союзниками и партнерами относительно целесообразности дальнейших действий. Существует множество различных вариантов дальнейших действий, и чемпионат мира по футболу входит в их число».

Также сообщается, что Новая Зеландия не намерена высылать российских дипломатов. Об этом во вторник сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Беседуя во вторник с журналистами, Ардерн объяснила принятое решение тем, что никто из работающих в ее стране российских дипломатов не являются скрытыми сотрудниками спецслужб. «Мы провели проверку, в Новой Зеландии таких нет, если бы они были, то мы бы их выслали», — пояснила премьер-министр.

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