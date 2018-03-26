Турция надеется на преодоление полосы напряженности в отношениях с Европейским союзом.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в болгарской Варне по окончании встречи с лидерами ЕС – Дональдом Туском, Жан-Клодом Юнкером и Бойко Борисовым.

«Мы надеемся, что мы оставили этот сложный период с ЕС и лидерами ЕС позади. Мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять для улучшения отношения с блоком», — сказал он. Эрдоган также отметил, что Турция ожидает следующего транша помощи от Евросоюза, поскольку пока Анкара получила только €1,8 млрд из обещанных ЕС €3 млрд для контроля миграции.

«В Турции находятся уже почти 4 млн беженцев из Сирии. Мы ожидаем следующий транш европейской помощи. Пока мы получили только €1,8 млрд из обещанных €3 млрд. Эти деньги помогут нам улучшить жизнь этих беженцев», — сказал он.

Он также призвал ЕС активизировать работу по предоставлению Анкаре безвизового режима, «пока граждане Турции не потеряли веру в ЕС». Эрдоган также отмел критику со стороны Евросоюза антитеррористических законов Турции и ее операции против курдов в сирийском Африне, заявив, что борьба с терроризмом остается «главным приоритетом Турции и соответствует общим интересам Турции и ЕС».

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