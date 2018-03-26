Суд в городе Ноймюнстер в Германии продлил срок содержания под стражей бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона.
Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на EI Pais.
Minval.az
Суд в городе Ноймюнстер в Германии продлил срок содержания под стражей бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона.
Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на EI Pais.
Minval.az
Дата: 2018/03/26 22:46
Раздел: Мир
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