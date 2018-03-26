Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии.

Как передает РИА Новости, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии, к сожалению, в конце прошлой недели доктора указали, что в ближайшее время их состояние вряд ли изменится. Они, возможно, никогда не поправятся полностью», — цитирует агентство премьера.

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко отметил, что британская сторона отказывается сообщать о состоянии здоровья Скрипаля из-за его двойного гражданства.

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