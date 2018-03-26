Сегодня в Берлине прошел тринадцатый тур турнира претендентов по шахматам, в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает «Азериспорт», в очередной игровой день наш соотечественник встречался с Александром Грищуком. Оба идут в группе ближайших преследователей лидеров, поэтому Шахрияру надо было постараться сыграть результативно. И это ему удалось — Шах одержал важную победу.

Тринадцатый тур турнира претендентов:

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Александр Грищук (Россия) 1:0

Динг Лирен (Китай) – Владимир Крамник (Россия) 0,5:0,5

Уэсли Со (США) – Сергей Карякин (Россия) 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (Армения) 1:0

Турнирная таблица: Каруана — 8 очков, Мамедьяров, Карякин — по 7,5, Динг Лирен — 7, Грищук — 6,5, Крамник — 6, Со — 5,5, Аронян — 4.

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