Двух уроженцев республики Азербайджан, обстрелявших рязанских сотрудников ДПС, приговорили к 19 годам лишения свободы на двоих. Такое решение областного суда огласили 26 марта.

Одного из молодых людей признали виновным в посягательстве на жизнь двух сотрудников правоохранительных органов, в применении насилия в отношении представителя власти и в незаконном хранении оружия (статья 317, часть 2 статьи 318, часть 1 статьи 222 Уголовного кодекса). Ему назначили 16 лет строгого режима. Второй получил три года колонии общего режима за угрозу применения насилия в отношении сотрудников ДПС (часть 1 статьи 318).

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2016 года первый подсудимый порезал лицо сотруднику полиции и скрылся. Вскоре в Михайловском районе экипаж ДПС остановил для проверки Opel, в котором оказались разыскиваемый и его товарищ. Пытаясь скрыться, они выстрелили в сотрудников из незаконно приобретённого обреза и травматического пистолета. Никто не пострадал, стрелков задержали.

Приговор не вступил в законную силу. Сторона защиты намерена обжаловать его в областном суде и, если понадобится, в Верховном. Об этом 62ИНФО сообщил адвокат основного фигуранта Кирилл Москвин. По его мнению, достаточных доказательств обвинения в ходе предварительного и судебного следствия получено не было и, напротив, в материалах дела есть доказательства непричастности подсудимых к инкриминируемым деяниям.

«Однако позиция защиты, подтверждающая невиновность, не была принята судом во внимание. Суд счёл недоказанным факт приобретения обреза, но признал виновным в хранении — парадокс. Решение судьи Коломенского нас не устраивает, мы будем обжаловать, будем бороться», — заявил адвокат.

Minval.az