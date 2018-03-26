Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с пожаром в ТЦ в Кемерове, где погибли не менее 64 человек.

Об этом сообщает РИА Новости. Также премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования российскому коллеге Дмитрию Медведеву. Minval.az