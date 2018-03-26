Об этом сообщает РИА Новости.
Также премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования российскому коллеге Дмитрию Медведеву.
Minval.az
Об этом сообщает РИА Новости.
Также премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования российскому коллеге Дмитрию Медведеву.
Minval.az
Дата: 2018/03/26 21:01
Раздел: Мир
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