Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом информация о деталях визита агентство не приводит.

Как отмечает Kyodo, в настоящее время высокопоставленный чиновник КНДР находится с визитом в столице Китая, куда прибыл на поезде.

Как отмечается, визит главы Северной Кореи связан с решением президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.

При этом не уточняется, как долго Ким Чен Ын пробудет в Пекине и с кем он собирается встретится.

Minval.az