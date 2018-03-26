Родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Об этом «Эху Москвы» на условиях анонимности рассказал один из горожан, сообщает радиостанция в Twitter.

Кемеровчанин Александр отметил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к «Зимней вишне».

«По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет», — говорится в сообщении «Эха Москвы».

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Minval.az