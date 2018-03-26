МИД России выражает протест в связи с решением западных стран выслать российских дипломатов.

Как заявили в пресс-службе ведомства, данный шаг рассматривается Россией «в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных» в отравлении в Солсбери.

«Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации», — говорится в сообщении, которое приводит RT.

Дипломаты также подчеркнули, что выдвинутые против России обвинения являются огульными.

«Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдёт бесследно и мы на него отреагируем», — добавили в МИД.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты, Канада и 14 стран Евросоюза высылают российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

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