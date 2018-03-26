14 стран-членов Евросоюза вышлют российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом в твиттере написал председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов. Дополнительные меры, включая дальнейшие высылки, не исключены в ближайшие дни и недели», — написал он.

В пресс-службе МИД Германии сообщают, что высылают из страны четырех российских дипломатов. Франция тоже вышлет четырех российских дипломатов в знак солидарности с британскими партнерами. Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил полную поддержку Великобритании и сообщил о высылке двух российских дипломатов.

Глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил о высылке военного атташе посольства России, передает Reuters. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что они вышлют одного российского дипломата, а также внесут в черный список российского гражданина. Литва вышлет трех российских дипломатов и запретит въезд в страну 44 российским гражданам.

Нидерланды вышлют двух российских дипломатов, Италия — двух сотрудников посольства России, Польша — четырех российскх дипломатов, Финляндия — одного дипломата, Румыния — одного дипломата, Чехия — трех дипломатов, отмечает телеканал «Дождь».

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