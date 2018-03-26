Беларусь планирует увеличить экспорт картофеля в Азербайджан. Как сообщает БелТА, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.

«Думаю, что в Россию мы, по крайней мере, постараемся поставить объемы продукции не меньше уровня 2017 года. Но будем наращивать поставки в другие страны — Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Китай», — отметил Гракун.

В 2017 году Беларусь экспортировала более 380 тыс. тонн картофеля, и, по словам Гракуна, этот объем «намного превышает показатели прошлых лет». Белорусский картофель продавался в Россию, Узбекистан, Азербайджан, в небольших объемах поставлялся в Сербию.

Как пояснил замминистра, увеличение экспорта происходило благодаря своевременному проведению программ по развитию картофелеводства, овощеводства и плодоводства.

Minval.az