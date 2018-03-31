Вы не поверите, но первая серия «Игры престолов» появилась целых 7 лет назад! Сериал обрел бешеную популярность и уже стал культовым. Неудивительно, что на съемки приглашали крупных звезд, а для начинающих актеров сериал стал прекрасным стартом их карьеры. Изданию «Интересно знать» стало любопытно, а как изменились главные герои сериала за эти годы?
Кит Харингтон (Джон Сноу)
Шон Бин (Эддард Старк)
Мишель Фэйрли (Кейтилин Старк)
Софи Тёрнер (Санса Старк)
Айзек Хемпстед-Райт (Брандон Старк)
Мэйси Уильямс (Арья Старк)
Ричард Мэдден (Робб Старк)
Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер)
Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер)
Лина Хиди (Серсея Ланнистер)
Джек Глисон (Джоффри Баратеон)
Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)