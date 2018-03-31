Вы не поверите, но первая серия «Игры престолов» появилась целых 7 лет назад! Сериал обрел бешеную популярность и уже стал культовым. Неудивительно, что на съемки приглашали крупных звезд, а для начинающих актеров сериал стал прекрасным стартом их карьеры. Изданию «Интересно знать» стало любопытно, а как изменились главные герои сериала за эти годы?

Кит Харингтон (Джон Сноу)

Шон Бин (Эддард Старк)

Мишель Фэйрли (Кейтилин Старк)

Софи Тёрнер (Санса Старк)

Айзек Хемпстед-Райт (Брандон Старк)

Мэйси Уильямс (Арья Старк)

Ричард Мэдден (Робб Старк)

Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер)

Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер)

Лина Хиди (Серсея Ланнистер)

Джек Глисон (Джоффри Баратеон)

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)

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