Здесь на подоконниках растет конопля, друг может попроситься в ваш душ, а Новый год наступает в разное время. Издание «Моя планета» предлагает вам рассказ о не совсем типичной стране Южной Америки.

Уругвай нельзя назвать типичной страной Южной Америки: жарких тропиков здесь нет, а зимой бывают даже заморозки, коров здесь больше, чем людей, а бывший правитель заслужил звание самого бедного президента планеты. Сюрпризов много, но сейчас вы узнаете о них.

Они снимают обувь, только ложась спать

Бессмысленно натирать полы до блеска, если вы оказались в Уругвае, потому что ваши гости все равно зайдут, не снимая обувь. Уругвайцы даже в своем доме ходят только так, не принято разуваться и в гостях. Сложно понять, почему они так делают, но вы можете попросить своих гостей разуться у входа и предложить другую обувь для дома.

Автомобиль для них — мечта

Купить автомобиль для подавляющего числа уругвайцев оказывается потолком материальных мечтаний, так как машины здесь — предмет роскоши. Хорошие машины могут позволить себе только небольшой процент зажиточных уругвайцев или приезжие европейцы, для которых Уругвай — спокойная и экологически благоприятная страна для того, чтобы встретить старость.

У них Новый год для всех наступает в разное время

Люди откупоривают шампанское и поздравляют друг друга по своим домашним часам, которые, разумеется, не синхронизированы. Все потому, что наступление Нового года не регулируется обращением президента, которое бы уравняло все часы страны. Да, здесь есть служба точного времени, но ведь туда еще нужно позвонить… Таким образом, в каждом доме — свой, индивидуальный Новый год.

Они могут попроситься в ваш душ

В Южном полушарии наши зимние месяцы — лето, а летние — зима. Зимой по-настоящему холодно, температура опускается до 0 °С, что с учетом влажности дает весьма неприятные ощущения. Также зимой идут сильные ливни, а небо посещают потрясающе красивые облака, космические закаты и огромные молнии. А вот лето очень жаркое и душное, и потому не считается зазорным попроситься в холодный душ, даже будучи в гостях (правда, допустимо это только в отношении близких друзей). Иногда полный штиль в Атлантическом океане сохраняется целые сутки, и можно провести весь день под кондиционером. Или в ванной.

У них нет центрального отопления

Еще одна причина, почему зима в Уругвае считается холодной для субтропиков. Людям очень сложно согреться в своих домах. Центрального отопления в стране нет, пережить непогоду помогают печи, которые называются эстуфа, — они работают как газовый обогреватель. В некоторых домах есть камины, которые тоже не слишком эффективны — прогревают только одну комнату, пока горят, а потом холод снова возвращается.

Они живут под озоновой дырой

Никакой загар с бабушкиной дачи не сравнится с загаром, полученным под озоновой дырой. Близкое расположение знаменитой озоновой дыры над Антарктидой ужесточает и без того резкое уругвайское солнце, негативно влияя на кожу. Загар прилипает моментально и держится долго. Использование солнцезащитного крема здесь обязательно!

У них есть «гуляющие» ярмарки

Популярная гастрономическая ярмарка под названием Ферия кочует по улицам столицы Монтевидео каждый день: новый день — новая улица. Фрукты, овощи и другие продукты там продаются дешевле, чем в магазинах. Ярмарка охватывает самые населенные районы города, и все жители имеют возможность купить свежий провиант по хорошей цене.

Они везде ходят со своей чашкой чая

Национальная гордость уругвайцев — мате, тонизирующий напиток из листьев и побегов падуба парагвайского. Для мате существует специальный сосуд из высушенной тыквы — калебас. Для уругвайцев он является таким же неотъемлемым аксессуаром, как для русских женщин сумочка. Кроме калебаса настоящий уругваец всегда носит с собой термос с горячей водой: мате можно заваривать до восьми раз, и кипяток в калебас подливается до тех пор, пока термос не опустеет.

Они сочетают здоровый образ жизни с не очень здоровым

Центральная набережная столицы Уругвая Монтевидео (Рамбла) — не только место для вечерних променадов, тусовок и встреч. Самое актуальное занятие на этой местности — бег! Как здесь уживаются две абсолютно полярные тенденции: легализованная марихуана и, как следствие, повальное увлечение курением травы (мало того, существуют садоводческие клубы по выращиванию конопли) и увлечение здоровым образом жизни — остается загадкой.

В качестве бонуса:

Minval.az