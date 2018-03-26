США вышлют 60 российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Associated Press.

Это решение принял президент США Дональд Трамп в связи с «делом Скрипаля», сообщили Reuters высокопоставленные источники в США. Также он распорядился закрыть консульство США в Сиэттле.

Решение о высылке коснется в том числе «12 сотрудников российской разведки» из российской миссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. принятые меры отражают озабоченность Вашингтона о возрастающей агрессивности действий российских разведслужб, сказал он.

Minval.az