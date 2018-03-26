Анкара не даст действовать силам, которые намерены препятствовать Турции, обрести полноправное членство в ЕС, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Болгарию, передает Тренд.
По словам Эрдогана, Турция намерена стать полноправным членом ЕС.
«В вопросе вступления в ЕС по отношению к Турции применяются двойные стандарты, что не приемлемо для Анкары», — сказал Эрдоган.
Глава государства отметил, что в отличие от Турции ЕС не выполнил своих обещаний.
«ЕС не предоставил Турции обещанные 3 миллиарда евро для нужд сирийских беженцев», — сказал Эрдоган.
Minval.az