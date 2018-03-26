Анкара не даст действовать силам, которые намерены препятствовать Турции, обрести полноправное членство в ЕС, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Болгарию, передает Тренд.

По словам Эрдогана, Турция намерена стать полноправным членом ЕС.

«В вопросе вступления в ЕС по отношению к Турции применяются двойные стандарты, что не приемлемо для Анкары», — сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в отличие от Турции ЕС не выполнил своих обещаний.

«ЕС не предоставил Турции обещанные 3 миллиарда евро для нужд сирийских беженцев», — сказал Эрдоган.

Minval.az