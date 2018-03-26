25 марта в Москву пришла настоящая весна. В этот день москвичи и гости столицы собрались на ВДНХ, чтобы в одном из павильонов по уже сложившейся традиции встретить Новруз или «персидский Новый год» — один из древнейших праздников в истории человечества. Вот так широко российская столица отмечает Новруз уже в тринадцатый раз.

«Яркий, вкусный, веселый, щедрый…», — каких только эпитетов не удостоился Новруз байрам за его удивительную способность объединять народы разных стран. В 2009 году он был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На самом высоком уровне оценили тот факт, что Новруз стал символом межнационального согласия. Его приняли и полюбили там, где познакомились с этим праздником достаточно недавно.

Перед началом торжества председатель комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов сказал журналистам: «Новруз начинался как праздник тюркоязычных народов, но теперь — это праздник для всех».

Посол Азербайджанской республики в России Полад Бюльбюль оглы поблагодарил Правительство Москвы и лично мэра Сергея Собянина за то, что «вот с таким размахом в Москве проводится Новруз». «Москва еще раз доказала, что является интернациональным городом», — подчеркнул он (цитата по «Москва-Баку»).

Добрая традиция широко праздновать Новруз в Москве прижилась. С каждым годом желающих узнать о нем побольше и отметить вместе приход весны становится все больше.

Руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков рассказал: «В 2016 году сюда, на ВДНХ, пришли более 25 тысяч посетителей, в прошлом году их было 37 тысяч. В этом году, думаю, количество желающих посетить праздник будет не меньше».

Для гостей Новруза на ВДНХ приготовили почти… тонну плова – «коронного» блюда весеннего праздника. Его можно было попробовать на Фестивале плова или посетив 16 национальных двориков и кухонь. Там же узнать, чем азербайджанский «пилав» отличается от узбекского и какие сладости украшают на Новруз стол в Азербайджане.

В дни Новруза готовят много и вкусно. В этом можно было убедиться, отведав блюда таджикской, киргизской, узбекской, казахской, арабской, афганской, иранской, гагаузской, татарской, пакистанской азербайджанской, дагестанской и других кухонь, представленных в павильоне.

К азербайджанскому дворику выстроилась большая очередь. Девушка в национальном костюме рассказывает посетителям о главном украшении Новруза – праздничной хонче. На большом подносе красиво разложены орехи, сухофрукты и крашеные яйца. В центре стоит тарелка с проросшими зернами пшеницы – семени, ростки обвязаны красной ленточкой. На праздничный стол, объясняет она, подают традиционные шекербуру, пахлаву, бадамбуру, гогал…

Сладкий плов, заправленный кишмишем и сухофруктами, а также традиционные кутабы, можно было попробовать здесь же.

В рамках праздника были организованы показательные выступления спортсменов-борцов из разных республик. Для детей устроители мероприятия подготовили мастер-классы на специальной «Детской площадке». Маленькие гости с удовольствием рисовали и лепили под присмотром наставников и родителей.

Состоялся также показ национальных костюмов, созданных руками талантливых мастеров из разных стран.

Праздник закончился шестичасовым концертом, в котором вокальные и танцевальные коллективы разных народов, отмечающих Новруз, продемонстрировали свое мастерство.

Minval.az