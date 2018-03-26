Немецкие власти приняли решение о высылке четырех немецких дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

Власти ФРГ официально объявят об этом решении во второй половине дня 26 марта. Кроме того, отмечается, что такая мера стала ответной реакцией на нежелание российской стороны содействовать в расследовании использования химоружия в инциденте с отравлением, а также знаком солидарности с британской стороной.

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