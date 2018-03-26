В настоящее время Российская Федерация пребывает в «исторической паузе».

На вопрос о том, удастся ли президенту России Владимиру Путину досидеть до конца новой президентской каденции, сегодня не ответит никто, — сказала в интервью «Обозревателю» российский политолог Лилия Шевцова.

По ее словам, на этот вопрос сегодня не может ответить даже сам Путин. «Мы сейчас экстраполируем на будущее нынешние тенденции. Но через год ситуация в России и в мире может настолько измениться, что ветром сдует всю нынешнюю политическую сцену. Возможно, не только в России», — заметила политолог.

В этом контексте она добавила: «Торнадо и в природе, и в политике возникают неожиданно и стремительно. А может произойти так, что болотная гладь покроет Россию на долгие годы… А в это время и Запад начнет сладко похрапывать… Пока же мы находимся в исторической паузе».

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