Полиция Испании задержала гражданина Украины, который занимался взломом банкоматов и организовал атаки на сотни банков в России, сообщил глава испанского МВД Хуан Игнасио Соидо.

«Это одна из самых важных операций национальной полиции в области борьбы с киберпреступностью по числу украденных денег, более 1 млрд долларов», – цитирует министра РИА «Новости».

Хуан Игнасио Соидо отметил, что расследование велось три года, и задержанный якобы «стоит за организацией сотен хакерских атак по всему миру», он «опустошал банкоматы, опустошал счета».

«Хакерские атаки совершались на почти все российские банки», – добавил Соидо.

Задержанный гражданин Украины (инициалы Денис К) ранее отбывал наказание в России. В 2014 году из Украины он приехал в испанский город Аликанте. В настоящее время его заключили под стражу, дело в отношении украинца передадут в национальный суд. Пока вопрос об экстрадиции не стоит.

Кроме Дениса К. организаторами атак были еще трое человек – граждане Украины и России, которые между собой общались через форумы и лично не взаимодействовали.

С помощью вредоносного программного обеспечения они подключались к банкоматам и информационным системам банков, что позволяло им снимать наличные, а также менять счета отправки переводов.

После атак деньги переводили в криптовалюту. Среднюю сумму каждой атаки правоохранительные органы Испании оценивают в 1,5 млн долларов.

Помимо России атаки совершались в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, на Украине и Тайване. В 2017 году хакеры совершали атаки на банкоматы в Мадриде на общую сумму в 500 тыс. евро.

Minval.az