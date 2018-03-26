В городе Роттердам Королевства Нидерландов при организации Конгресса Азербайджанцев Европы и Конгресса азербайджанцев Бенилюкса была проведена акция «Тихий марш», посвященная Дню геноцида азербайджанцев.

Как сообщили АПА в Конгрессе Азербайджанцев Европы, в этом году в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев, учиненной армянскими террористами, в странах Бенилюкса организовывается ряд мероприятий.

Акцию в Роттердаме поддержали также действующие в Нидерландах диаспорские организации туркменов Латвии, Литвы, Эстонии и Ирака. Участники акции протестовали не только против армянских террористов, но и некоторых европейских государств, которые их поддерживают.

Minval.az