Израиль получит от США в 2018 году рекордные 705 миллионов долларов на программы противоракетной обороны.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

«Я рад объявить, что Конгресс США утвердил рекордную сумму на противоракетную оборону — 705 миллионов в 2018 году. Мы продолжим развивать многоуровневую ПРО. Враги, которые попытаются испытать нас на прочность, будут поражены нашими возможностями», — говорится в заявлении главы военного ведомства.

Он добавил, что средства будут потрачены как на разработку новых систем, так и серийное производство комплексов «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец-3». По данным министра, США уже вложили в «защиту израильского неба» в общей сложности 6,5 миллиарда долларов.

«Мы благодарны за помощь, за бескомпромиссную приверженность администрации и Конгресса США безопасности Государства Израиль», — сказал Либерман.

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