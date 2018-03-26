Об этом, как информирует агентство ТАСС, заявил 26 марта на пресс-конференции в Таллине министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

«В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы. Уже выданы ордера на арест имущества неизвестного происхождения, — цитирует Уильямсона портал Delfi. — Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, для этого уже предприняты необходимые шаги.

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