Азербайджанцы России приносят свои соболезнования в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 53 человека, порядка 16 пропали без вести.

Соболезнования выражают представители общественных организаций и простые граждане, сообщает «Москва-Баку».

Соболезнования на своей странице в Facebook выразил руководитель Центра азербайджанско-русской культуры и солидарности Мехман Шукюров.

Также не остался в стороне и глава Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры Шамиль Тагиев.

Слова соболезнования появились и в различных азербайджанских пабликах в России.

Мамед Агаев, директор Московского академического театра сатиры

— Трагедия в Кемерове — общенациональное горе… Ответственность лежит на тех людях, кто это допустил. Наш театр готов оказать помощь пострадавшим, — сыграть спектакль и перечислить деньги тем, кому сейчас не хватает крови, медикаментов.

Динара Алиева, певица, солистка Большого театра

— Трудно словами выразить то, что хочется сказать близким людям погибших. Это такая ужасная трагедия потерять родных! Невозможно без слез смотреть новости, — пробирает дрожь. Не понимаю, как в наше время, когда вопросы безопасности должны быть решены, такое оказалось возможным! Как могли не открыть запасные лестницы… Приходят мысли о том, что нужно уметь радоваться каждому дню, каждому мгновению жизни…

Руслан Байрамов, президент МБОФ «Диалог культур –единый мир»

— Произошла большая трагедия! Скорбим вместе с родными и близкими погибших. Трудно сейчас кого-то винить – власть, пожарных, бизнесменов… Нужно сделать так, чтобы подобные вещи никогда не повторялись.

Эльчин Азизов, солист Большого театра

— Ужасная трагедия! Это даже невозможно комментировать… Воскресный день… Дети… Как же такое может происходить в 21 веке? Насколько же бесконечна человеческая глупость, халатность и жажда наживы, которая приводит к такому ужасу? Всей семьей выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, молимся за выздоровление пострадавших!

Мехрибан Садыгова, президент «АзерРос», доверенное лицо президента Владимира Путина

— Невосполнимая утрата: у родителей погибли дети, в некоторых семьях остались дети, но нет в живых родителей… Страшная трагедия! Без слез на кадры с места событий смотреть нельзя. По телевизору шло выступление заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко. Он говорил о том, что надо бы добавить еще контролирующих органов. Но, если существующие органы не несут ответственность за произошедшее, что могут сделать новые? Таких бед и трагедий было бы гораздо меньше, если бы каждый орган на своем месте работал и нес стопроцентную ответственность. Почему о недочетах, имевших место в торговом центре в Кемерове, вспомнили только сейчас? А где они были вчера и позавчера? Неужели надо дождаться того, чтобы произошла трагедия, и только после этого думать… Как так происходит, что какие-то организации, вот так, запросто, при имеющих место недочетах получают разрешение, а некоторые годами мучаются? Что это, если не коррупция?

Эмиль Кадыров, певец

— Погибли люди, маленькие дети, и надо понять по чьей вине это произошло, кто будет за это наказан. Все должны быть рядом, вместе, поддерживать друг друга в такой тяжелый момент.

Minval.az