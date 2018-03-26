Появилась информация о ребенке, который сумел спастись из горящего торгового центра в Кемерове. Выяснилось, что он потерял семью.

Как уточнила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, пострадавший потерял обоих родителей и младшую сестру.

Накануне родители с Серёжей и его сестрой Ксюшей пошли в торговый центр «Зимняя вишня», чтобы купить шапку, а потом зашли в игровую зону. Во время пожара началась паника, они искали выход, отец успел только вытолкнуть сына в окно. Остальные прыгнуть не успели.

В настоящее время Серёжа находится в реанимации.

В распоряжении НТВ оказались кадры из больницы, где находится пострадавший. У него — перелом таза. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Самый тяжелый из пострадавших — ребенок 11 лет, выпрыгнувший во время пожара с четвертого этажа и получивший тяжелую сочетанную травму, перелом таза. Его состояние тяжелое, но с положительной динамикой».

Minval.az