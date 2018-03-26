Министерство иностранных дел Польши проинформировало посла РФ в Варшаве Сергея Андреева о своем решении выслать из страны российских дипломатов, передает «РИА Новости».

«Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона», — сообщил журналистам Андреев, отвечая на вопрос о высылке из Польши российских дипломатов.

В понедельник стало известно, что глава российской дипмиссии Сергей Андреев был вызван в МИД Польши.

Ранее британская газета The Times сообщила, что 20 стран Европы намерены выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Соответствующее решение было принято 22 марта на саммите ЕС в Брюсселе. В согласованной кампании могут принять участие Литва, Ирландия, Франция, Германия, а также Чехия, Нидерланды, Болгария, Дания и страны Прибалтики.

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