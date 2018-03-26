Министр обороны Британии заявил, что выраженная лидерами стран Евросоюза поддержка по делу экс-агента РФ является поражением российского президента.

Терпение мирового сообщества в отношении политики президента РФ Владимира Путина «на исходе». Об этом заявил сегодня, 26 марта, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в ходе визита в Эстонию, передает Deutsche Welle.

«Выраженная лидерами стран Евросоюза солидарность с Великобританией по делу экс-агента Сергея Скрипаля является поражением российского президента», — считает министр.

По его словам, поддержка позиции Великобритании ЕС и членами Североатлантического альянса является «наилучшим ответом на намерения Кремля» и «посылает невероятно мощный сигнал» Москве.

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