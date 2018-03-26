«Хлопководство имеет особое значение в развитии сельского хозяйства».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

Глава государства сказал, что в 1970-1980 годах в Азербайджане хлопководству было выделено 22 процента посевных площадей.

«Конечно, в последующий период мы больше начали заниматься вопросами продовольственной безопасности и посевные площади под хлопководство сократились. В 1970 годах стремительное развитие хлопководства в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. В 1969 году, когда он пришел к власти, в Азербайджане производилось 300 тысяч тонн хлопка. В период его правления эта цифра выросла в 3 раза и в 1981 году в Азербайджане был собран один миллион тонн хлопка. После отъезда Гейдара Алиева из Азербайджана, как во всех сферах, и в хлопководстве произошёл упадок и в 1990 году в Азербайджане сбор хлопка-сырца упал с одного миллиона до 500 тысяч тонн. В период независимости хлопководство, можно сказать, было уничтожено. Азербайджан находился в очень тяжелом положении. Из-за изменнической деятельности антинациональных НФА-Мусават наша страна разрушалась.

Экономические, политические и военные кризисы поставили нашу страну в сложную ситуацию. Пришедшие к власти неопытные люди вообще не имели никаких знаний об экономике, и поэтому никакая работа по развитию сельского хозяйства не велась. В целом хаос, анархия и беспорядки в Азербайджане не позволяли нашей стране развиваться. Лишь только после 1993 года — после того, как народ, обратившись к Великому лидеру, пригласил его к власти, как и во всех сферах, начался период развития сельского хозяйства, были проведены реформы. Считаю, что в то время самым важным шагом в решении развития сельского хозяйства было освобождение работающих в сельском хозяйстве от налогов.

В то же время, в первые годы нашей независимости страна сталкивалась с такими серьезными проблемами, что уделить должного внимания развитию хлопководства не было ни финансов, ни времени. Страна столкнулась с очень серьезными проблемами. Восстановления стабильности в 1990-х годах, привлечение крупных инвестиций в Азербайджан, успешная реализация нашей нефтяной стратегии как ключевого инструмента всестороннего развития Азербайджана – вот все приоритетные вопросы того периода», — приводит его слова АПА.

Minval.az