«Исторические архитектурные памятники Азербайджана и наше наследие на оккупированных территориях остаются разрушенными».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев. Он отметил, что происходящие в этом районе процессы не позволяют сохранять, восстанавливать и охранять памятники: «Наши соседи-оккупанты уничтожают там все, присваивают, меняют их историю, и, к сожалению, сегодня мы не можем перейти к серьезным действиям. После восстановления территориальной целостности Азербайджана мы будем серьезно заниматься этими вопросами. Несмотря на это мы поднимаем эти вопросы перед международным сообществом. Мы хотим приезда миссии по расследованию. В связи с чем мы неоднократно направляли обращения. Проводящая политику оккупации Армения создает препятствия для реализации этих миссий».

Minval.az