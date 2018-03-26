Заместитель председателя Комитета Думы России по вопросам СНГ, евразийской интеграции и работе с соотечественниками по этому вопросу Константин Затули в очередной раз продемонстрировал свою проармянскую позицию, предприняв попытку бросить тень на российско-азербайджанское стратегическое сотрудничество.

В ходе пресс-конференции в Ереване он заявил:

«Мы понимаем, что после вспышки 2016 года, которая была инициирована одной из сторон, в общественном мнении Армении сформировались серьезные оговорки в связи с поставками вооружений Россией Азербайджану».

Затулин отметил, что «они также сожалеют, что Азербайджан не нашел иного способа апробации оружия, кроме как нарушение соглашения о прекращении огня».

Он отметил, что «Россия сделала свои выводы». «Я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что Россия сделала выводы, связанные с балансом вооружений в регионе, и поставила Армении самые современные виды вооружений», — важно сказал депутат провластной партии России «Единая Россия» Затулин.

По его словам, да, после апрельской войны также поставлялось оружие Азербайджану, но только в рамках заключенных прежде соглашений. Речь об обычных вооружениях и оборонительных средствах, вовсе не о новейших вооружениях, которые были поставлены Армении на льготных условиях.

Он также добавил, что «Россия и впредь будет рассматривать любую угрозу и нападение на Армению как угрозу себе, когда дело будет касаться рамок заключенных договоренностей».

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее в Ереване также заявлял о том, что Россия не будет поставлять оружие Азербайджану в тех же объемах, что до апреля 2016 года.

Minval.az